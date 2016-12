Mundelsheim Zwei Spielplätze werden aufgelöst

Mundelsheim - Weniger ist mehr“, lautet für Bürgermeister Holger Haist das Motto, wenn es um die Spielplätze in Mundelsheim geht. Derzeit gibt es davon nämlich gleich sechs Stück. „Das sind für eine Gemeinde unserer Größe recht viele“, so die Verwaltung in ihren Unterlagen zur Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Der Technische Ausschuss hatte sich die Plätze bereits im November angesehen. Im Fokus dieser Begehung standen der Bedarf und der Zustand.