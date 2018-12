Mundelsheim Windmühlen statt Mauern bauen

In dieser Zeit sei er auch häufig darauf angesprochen worden, dass er Beruf und Privatleben als Bürgermeister trennen müsse, worauf er auch achten werde – und zwar in beide Richtungen: „Also sehen sie es mir bitte nach, wenn ich am Samstag im Netto mal kein Jackett trage.“ Dem Slogan „Ein Bürgermeister für alle Bürger“ bleibe er treu, „auch wenn ich mich natürlich nicht sofort um alle gleichzeitig kümmern kann“. Er bittet dafür um Verständnis und eine „realistische Einschätzung“. Die Zeit bis 2019 möchte er nun zunächst nutzen, um sich im Rathaus einzuarbeiten. Auch seine erste Gemeinderats-Sitzung steht bereits nächsten Donnerstag auf dem Plan. Er freue sich schon, „gemeinsam an der Zukunft der Gemeinde zu arbeiten“, und hofft, dass einstimmige Ergebnisse in den Beratungen überwiegen werden und Einheit herrscht. Eine Hoffnung, die auch die Räte teilen, für die Andreas Link das Wort ergriffen hatte: „Unser gemeinsamer Nenner ist es, das Beste für Mundelsheim zu wollen.“ Dabei bleiben sicherlich auch Kompromisse nicht aus, „und nicht nur ein Weg ist richtig“. Die Arbeit als Bürgermeister biete eine große Vielfalt, berge jedoch auch viele Herausforderungen: „Sie stehen aber nicht alleine da.“ Landrat Rainer Haas hat ebenfalls Hilfe und Unterstützung zugesagt und betonte, welch großer Aufgabe sich Boris Seitz stellt: „Eine Gemeinde ist nie fertig.“ Zumal der 36-jährige Mundelsheimer ist und daher jede Ecke und jeden Einwohner bestens kennt. „Das heißt nämlich auch, dass jeder was will“, gab der Landrat augenzwinkernd zu bedenken. Außerdem liege die Wahl ja auch noch nicht lange zurück und nun gehe es schon „zur Sache“, führte Haas weiter aus, ehe er betonte: „Ich traue Ihnen das nach dem ersten Eindruck zu.“