Mundelsheim Warten auf neuen Rektor

Täglich pendelt Peter Loibl zwischen den beiden Orten: „Am Morgen bin ich in Hessigheim und in der großen Pause folgt dann der Wechsel nach Mundelsheim.“ Das gelinge ihm vor allem Dank der großen Unterstützung, die er durch das Kollegium in der Weinbaugemeinde erfahre. Er war nach dem Ausscheiden von Ulrike Kemmer vom Schulamt in Ludwigsburg angefragt worden, ob er nicht den Schulleiterposten übernehmen könnte, bis ein neuer Rektor gefunden wird. So lange kümmert er sich um zwei Schulfamilien. „Das funktioniert bisher relativ gut, aber natürlich wäre es schon besser, wenn jede Schule eine eigene Leitung hätte“, gibt Peter Loibl offen zu.

Dem schließt sich der Mundelsheimer Bürgermeister Holger Haist an: „Wir hoffen auf einen kompetenten Bewerber.“ Die Ausschreibung selbst liege allerdings im Aufgabenbereich des Schulamtes. Von der Behörde bekäme die Verwaltung dann Bescheid, wenn ein geeigneter Bewerber ins Rennen geht. „Allerdings hat es bisher niemand Erwähnenswerten gegeben“, so Holger Haist. Sorgen macht er sich aber nicht, dass die Stelle vakant bleiben könnte. Und auch die Behörde zeigt Einsatz. „Ich kann versichern, dass das Schulamt alles dafür tut, offene Schulleitungsstellen schnellstmöglich zu besetzen“, erklärt der Amtsleiter Hubert Haaga in der Sache.