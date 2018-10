Am Wahltag selbst werden ab 18 Uhr die Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis soll um 19.30 Uhr im Bürgerhaus offiziell bekannt gemacht werden. Im Anschluss wird es unter www. mundelsheim.de abrufbar sein. Damit ein Kandidat direkt gewählt wird, muss er eine absolute Mehrheit auf sich vereinen. Das heißt, er benötigt mindestens 50 Prozent der gültigen Stimmen plus eins. Sollte keiner der Bewerber am Sonntag ein solches Ergebnis erzielen, wird es einen weiteren Wahlgang geben. Dieser findet dann am Sonntag, 28. Oktober, statt. Hier würde dann auch eine einfache Mehrheit ausreichen, um einen neuen Schultes ins Amt zu wählen. Übrigens wäre es dann auch möglich, dass neue Kandidaten hinzu kommen oder derzeitige wegfallen.