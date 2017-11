Mundelsheim

Vermutlich aufgrund des starken Regens ist am Samstagvormittag auf der A 81 ein Unfall passiert. Ein VW Golf war zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld auf der linken Spur unterwegs, als er plötzlich nach rechts schleuderte. Dabei streifte er zunächst einen anderen VW auf der mittleren Spur, bevor er in der Böschung an einen Baum krachte. Die drei Insassen in dem Golf wurden verletzt, an dem anderen VW blieb es bei Sachschaden. (sl) Foto: SDMG / Haslinger