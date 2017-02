Mundelsheim - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der A81 zwischen den beiden Anschlusstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignet. Dabei wurde der 49-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse schwer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt. Die Rettungskräfte, denen sich an der Unfallstelle ein Bild der Zerstörung zeigte, befreiten den Mann und brachten ihn nach einer notärztlichen Erstversorung in ein Krankenhaus.