Mundelsheim Rauschende Fete lebt von Kostümierungen

Die Band Campus, mittlerweile zum zweiten Mal dabei, sorgte von der ersten Minute an für gute Stimmung, und nach den ersten Songs zum Auflockern stürmte das Partyvolk die Tanzfläche. Campus ist nämlich keine Standard-Coverband. Die Truppe beschränkt sich weder auf ein Genre, noch auf eine Epoche, und so konnten die Besucher zu „No Roots“ von Alice Merton genauso eine flotte Sohle aufs Parkett legen wie zu „Breakfast at Tiffanys“ von Deep Blue Something.