Mundelsheim/Pleidelsheim - Mit den Vorarbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 81 ist bereits begonnen worden. Nun startet am 5. November die Sanierung der Fahrbahndecke auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Autobahnanschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim. Die Arbeiten sollen bis Dezember 2016 abgeschlossen werden. Für beide Richtungsfahrbahnen gibt es während der Bauzeit Einschränkungen. Die vorhandenen sechs Fahrstreifen werden aber beibehalten.

Ein Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wird in der Nacht vom 3. auf den 4. November auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Daher müssen die vorhandenen Fahrstreifen verschwenkt und eingeengt werden. Der Standstreifen auf beiden Seiten entfällt, hinzu kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Weitere Einschränkungen ergeben sich an der Anschlussstelle Mundelsheim. Die Einfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart wird voraussichtlich am 3. November ab 18 Uhr gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über die L 1115 und L 1100 bis zur Anschlussstelle Pleidelsheim. Die Einfahrt in Fahrtrichtung Würzburg ist möglich, erfolgt aber nur über einen provisorischen Beschleunigungsstreifen. Des Weiteren sind die Parkplatzanlagen Kälbling-West und Kälbling-Ost während der Baumaßnahme gesperrt.

Die Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrrichtung Stuttgart erfolgt halbseitig. Zuerst werden der Standstreifen und der Hauptfahrstreifen saniert, nach dem Umbau der Verkehrssicherung dann der zweite und dritte Fahrstreifen entlang des Mittelstreifens. Auf eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart und Reduzierung auf je nur zwei Fahrstreifen je Richtung wurde aufgrund der hohen Verkehrsbelastung verzichtet. Die Asphaltarbeiten werden in Kompaktbauweise ausgeführt.

Um die Verkehrsbeschränkungen für den rund fünf Kilometer langen und mit bis zu 115 000 Fahrzeugen täglich hochbelasteten Streckenabschnitt auf ein Minimum zu reduzieren, gilt ein sehr enger Terminplan. Daher erfolgen die Bauarbeiten an den Werktagen (Montag bis Samstag) unter Ausnutzung des Tageslichtes.

Da dieser Streckenabschnitt der A 81 im Berufsverkehr auch ohne Bauarbeiten bereits sehr stauanfällig ist, wird sich die Staugefahr infolge der Einschränkungen während der Bauzeit weiter erhöhen. Die Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, den Baustellenbereich besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu passieren und sich vor allem auch an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen bittet das Regierungspräsidium um Verständnis.