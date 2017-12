Mundelsheim/Pleidelsheim Buslinie 459 fährt häufiger

Auch für die Gemeinden Mundelsheim und Pleidelsheim stehen Verbesserungen an: Die Buslinie 459 fährt künftig montags bis freitags bis 20 Uhr alle 30 Minuten nach Freiberg. Im Spätverkehr und am Wochenende sind die Busse mindestens alle 60 Minuten nach Freiberg unterwegs. Damit wurde der Takt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr von einem Stunden- auf einen Halbstunden-Takt ausgeweitet. Neu ist auch, dass Busse an Sonn- und Feiertagen stündlich von Freiberg nach Mundelsheim unterwegs sind. Bislang fahren die Busse auf dieser Strecke im Zweistunden-Takt. Die Linie 459 gilt im Abschnitt zwischen Freiberg und Mundelsheim damit künftig als ein „verlässlicher S-Bahn-Zubringer“.