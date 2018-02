Mundelsheim/Pleidelsheim Chaos im Feierabendverkehr

Die Fahrzeuge versperrten in Folge des Zusammenstoßes alle Fahrspuren der Autobahn. Und somit auch den Weg für Abschleppfahrzeuge und Bergungskräfte. Und nicht nur das, wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte: „Die Lastwagen haben sich so ungünstig ineinander verkeilt, dass die Bergung sich schwierig gestaltete.“ Während kurz nach der Kollision einzelne Autos an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurden, fiel diese Möglichkeit kurz darauf wieder weg, damit die Helfer ihre Arbeit tun konnten. Innerhalb der gestauten Auto-Kolonne kam es noch zu einem Auffahrunfall zweier Autos. Die Feuerwehr konnte schließlich eine Spur freiräumen.