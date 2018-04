Mundelsheim - Eine gewisse Wehmut ist natürlich schon dabei“, meint Bürgermeister Holger Haist: „Aber es geht immer irgendwann zu Ende.“ Für seine Amtszeit gilt das zum November 2018. Am Freitag hatte der Mundelsheimer Rathauschef in einer Pressemitteilung erklärt, dass er bei der diesjährigen Wahl seinen Hut nicht mehr in den Ring wirft, sondern sich nach 16 Jahren anderen Dingen widmen wird (wir berichteten): „Ich denke, dass ist ein sinnvoller Zeitraum für dieses Amt.“