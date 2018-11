Mundelsheim Mut zur Verantwortung und Mehrarbeit

Insofern ist „die Neue“ schon bestens bekannt in Mundelsheim und in der Schule sowieso. Aus diesem Grund habe man sich auch entschlossen, keine große Feier zu machen, sondern einfach alle Kinder und Kolleginnen zusammenzurufen. In der Aula der Schule haben die 110 Kinder locker Platz, dazu noch einige Gäste. Die Kinder singen „If you’re happy“ und dann muss Claudia Schäuffele natürlich mitmachen: In die Hände klatschen, sich an die Nase fassen und – fast – bis zur Decke recken. Die Kinder haben auch ein Bild mit ganz vielen Luftballons gestaltet, das schenken sie ihrer Lehrerin und Schulleiterin.