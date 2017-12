Mundelsheim Mobile Wohnbauten für Flüchtlinge

Bei der Prüfung durch den Gemeinderat, die Verwaltung und das Architekturbüro Ludwig und Ulmer aus Murr seien hierfür drei Grundstücke in Frage gekommen: am Alten Bauhof, am Hartplatz des Sportplatzes und hinter der Kläranlage. An einem dieser Orte sollen laut Planung 21 Container in Form von fünf Wohngruppen und einem Funktionsraum aufgestellt werden. „Wir haben ganz Mundelsheim betrachtet und dabei viele Grundstücke wieder verworfen, weil sie zu klein sind, nicht zur Verfügung stehen oder aus anderen Gründen ausscheiden“, erläuterte der Rathauschef. Auf welchen der drei Standorte die Wahl fällt, soll bereits in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 14. Dezember, entschieden werden. Holger Haist betonte: „Die Zeit drängt.“