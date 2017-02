Mundelsheim - Als „fahrende Bombe“ tituliert die Polizei einen Mann, der am Montagmittag stark alkoholisiert auf er Autobahn 81 bei Mundelsheim unterwegs gewesen ist. Die Polizeibeamten kontrollierten den 44-Jährigen, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, zwischen den Ansschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld. „Bei einem Atemalkoholtest staunten die Beamten“, heißt es in der Pressemittelung, ergab dieser doch einen Wert von 2,66 Promille. Der Fahrer musste mit zu einer Blutentnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.