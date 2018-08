Mundelsheim Lastwagen und Auto kollidieren

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer, der von Besigheim kam und in Richtung Großbottwar unterwegs war, wollte gegen 10:35 Uhr an der Anschlussstelle Mundelsheim nach links auf die A81 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Abbiegen übersah er wohl eine rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einer entgegenkommenden 33-Jährigen in einem Dacia zusammen. Die Fahrerin zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.