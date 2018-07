Mundelsheim Lastwagen beschädigt Großbottwarer Tor

Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass das Großbottwarer Tor in Mundelsheim umfassend saniert worden ist. Für rund 212 000 Euro ist das markante Gebäude wieder fit gemacht worden, eigentlich „für Generationen“, wie es der Sachverständige Raimund Maier betont hatte. Doch nun muss die Gemeinde wohl wieder Geld in die Hand nehmen, aber nicht etwa, weil die Arbeiten schlecht ausgeführt wurden. Ein unbekannter Lastwagen-Fahrer hat am Montag gegen 14.20 Uhr wohl nicht auf die maximale Durchfahrtshöhe geachtet und ist an dem Torbogen hängengeblieben. Und obwohl der Fahrer dabei von mehreren Zeugen gesehen worden ist, die auch die Polizei verständigen, setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort. Er wird sich nun wegen Unfallflucht verantworten müssen.