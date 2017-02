Marbach - Ein Laster ist am Montagvormittag in einem Kreisel auf der L1115 zwischen Mundelsheim und Kirchheim auf Höhe Abzweig Ottmarsheim umgekippt. Der Laster war mit Bauschutt beladen, der sich daraufhin am Fahrbahnrand sammelte. Weitere Infos folgen in Kürze.