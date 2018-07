Mundelsheim Klare Mehrheit fürs Neubaugebiet

Im Seelhofen, das rein geografisch näher an dem geplanten Gebiet mit 40 Bauplätzen dranliegt, ist die Tendenz zwar anders, das Ergebnis letztlich aber doch eindeutig: 25,66 Prozent stimmen mit Nein, immerhin 16,41 Prozent mit Ja. Bei den Briefwählern ist das Verhältnis mit 340-mal „Nein“ und 118-mal „Ja“ ebenfalls klar.

Insgesamt ist damit eine deutliche Mehrheit für die Weiterverfolgung des Neubaugebietes erreicht. Mehr als ein Drittel der 2700 stimmberechtigten Mundelsheimer haben sich bei einer Wahlbeteiligung von 53,15 Prozent für den Gemeinderatsbeschluss ausgesprochen. Damit ist das für die Gültigkeit des Bürgerentscheides notwendige Quorum von 20 Prozent klar erreicht worden.

Die absoluten Zahlen sind nochmal deutlicher: 1040 Mundelsheimer haben sich mit ihrem „Nein“ für das neue Baugebiet ausgesprochen, 388 haben mit „Ja“ gestimmt, und damit dafür, den Bebauungsplan für Seelhofen IV nicht weiterzuverfolgen. Haist empfindet das als „ein sehr gutes Ergebnis“, dankt aber – neben den über 20 Wahlhelfern – erst mal allen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. „Sie haben somit Verantwortung übernommen und für dieses klare Ergebnis gesorgt.“ Natürlich ist der Bürgermeister erleichtert, dass die Abstimmung in seinem Sinne ausgefallen ist und der Beschluss des Gemeinderates durch den Bürgerentscheid demokratisch legitimiert worden ist. „Mit Seelhofen IV kann es weitergehen!“

Man habe zwar einige Zeit verloren, so Haist im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber die Planer stehen in den Startlöchern.“ Man werde in den nächsten Wochen dafür sorgen, dass es „zügig weitergeht“. Ob der ursprüngliche Zeitplan zu halten ist, werde man im Herbst sehen. Haist hofft, dass das Bebauungsplanverfahren bis Ende 2019 abgeschlossen sein wird, was Voraussetzung für die Umsetzung im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches ist. Die Erschließung und der Verkauf der Bauplätze könne dann 2020 erfolgen. Weil man sich alle Grundstücke bereits per notariellem Vertrag gesichert habe, werde es auch keine unliebsamen Überraschungen geben. „Die Verfügbarkeit des Grundes ist die Hauptvoraussetzung“, stellt Haist fest.

Das Ergebnis quittieren die rund 60 Anwesenden im Jacques-Hochard-Saal mit Applaus. Es scheinen sich nur Befürworter des neuen Baugebietes versammelt zu haben, die „Gegner“ sind nicht erschienen, vielleicht, weil sich das klare Ergebnis schon abgezeichnet hat. Die Erleichterung ist förmlich zu spüren, dass es nun mit dem neuen Baugebiet in Mundelsheim weiter gehen kann.

Haist vergisst aber nicht, die Gegner in die Pflicht zu nehmen. „Ich bitte alle, die heute gegen Seelhofen IV gestimmt haben, das Ergebnis zu akzeptieren. Der Wunsch des scheidenden Bürgermeisters ist, dass es in Mundelsheim jetzt wieder „friedvoller“ als in den letzten Wochen zugeht. „Es war doch eine schwierige Zeit für viele.“