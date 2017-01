Mundelsheim Kinderreichtum sprengt die Kapazitäten

Mundelsheim - Mundelsheim wächst und wächst. Alleine 2016 haben 26 Kinder das Licht der Welt erblickt. Doch schon jetzt werden die Krippenplätze in der Gemeinde knapp. „Schon zwei Monate nach der Bedarfsplanung im Juni erreichten die Verwaltung mehrere Anmeldungen“, informierte Bürgermeister Holger Haist den Gemeinderat in den Unterlagen zur Sitzung am Donnerstag. Aus diesem Grund habe die evangelische Kirchengemeinde eine Erweiterung der Krippe um eine Kleingruppe überprüfen lassen.