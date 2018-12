Mundelsheim Kinder können für 3,90 Euro zu Mittag essen

Mundelsheim - Der Startschuss für den Ganztagesbetrieb im Kindergarten Dammweg soll zum 1. Februar des kommenden Jahres fallen. Bis dahin muss folglich auch der Erweiterungstrakt für die neue Gruppe stehen. Doch daran wird es nicht scheitern. „Der Anbau für die Ganztagsbetreuung ist so gut wie fertig“, berichtete der Hauptamtsleiter Sascha Tyler am Donnerstagabend im Gemeinderat. Allerdings müsse jetzt noch beschlossen werden, zu welchen Konditionen das Mittagessen für die Mädchen und Jungs angeboten werden soll. Doch auch an diesem Punkt ist nun ein Knopf dran. Das Gremium beschloss, dass pro Monat und Kopf 75 Euro überwiesen werden müssen.