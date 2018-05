Mundelsheim Im Weindorf macht sich Feierlaune breit

Mühsamer, aber nicht weniger interessant war die Führung für diejenigen, die in Gruppen zu siebt oder acht zu Fuß mit Katrin Held und Armin Kizler die steilen Stäffele in Mundelsheim erklommen und dabei neben vielen anderen Dingen auch erfuhren, dass der Weinberg immer mehr als ein Lebensraum vieler Arten begriffen wird, in dem dank des milden Klimas außer den Reben auch Südländer wie Feigen, Lavendel und Kakteen gedeihen. Zum Lohn für den steilen Anstieg wartete im „Himmelreich“ Wein in drei Varianten: roter, weißer – und Gänsewein.

Mit dem Pfingstmarkt

fanden die Feiertage am Montag im doppelten Wortsinn ihren runden Abschluss. Zahlreiche Händler boten Nützliches wie Kleidung, Gewürze oder Tischdecken, Appetitliches wie Honig, Wurst und Käse oder Dekoratives wie Schmuck oder Blumen an. Letztere gab es auch bei der Verlosung am CVJM-Stand, und bald sah man Marktbesucher mit Rosen, Orchideen oder auch Tomatenpflanzen unter dem Arm.

Bei den Kaufartikeln am Pfingstmarkt waren Strohhüte als Sonnenschutz besonders beliebt. Der Bücherflohmarkt von „Sing your Soul“ litt ein wenig darunter, dass in diesem Jahr mangels Handwerkermarkt das Markttreiben schon vor der alten Schule endete, doch etliche Stammkunden fanden den Weg trotzdem.

Die Musikkapelle Mundelsheim und deren Jugendkapelle sorgten für schwungvolle Musik, aber auch für gutes Essen, und nebenan vermittelte das Museum in der Stiftsscheuer einen Einblick in die Vergangenheit des Weinbaus.