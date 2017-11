Mundelsheim Hollywood ist plötzlich ganz nah

Der Mundelsheimer Vorsitzende Andreas Link freute sich ebenfalls über die vollbesetzte Halle und vor allem darüber, dass sieben junge Leute aus Mundelsheim mit auf der Bühne Platz nahmen, auf der die jungen Musikerinnen und Musiker dicht an dicht zusammensaßen und kaum noch Raum ließen. Bühne und Saal also brechend voll am frühen Sonntagabend.

„Des einen Freud – des andern Leid“ – die vergeblich nach Karten anstehende Menschenschlange vor der Halle war ziemlich lang geblieben. Das vom Vorsitzenden beschworene und gerühmte „Wir-Gefühl“ des Musikernachwuchses indes war gestärkt. Elf Jahre nach dem letzten KJO-Auftritt in der Käsberghalle blieb den Mundelsheimern erneut das gute Gefühl einer Großveranstaltung in ihrer Halle am Neckar. Nicht nur die Masse hat das gute Gefühl gestärkt. Auch die hohe musikalische Qualität des sich auf enorm hohem Niveau präsentierenden Orchesters, das seit 1998 von Roland Haug geleitet wird, garantiert den Erfolg des fantastisch musizierenden Jugendorchesters. Roland Haug, seit April 2000 Stadtmusikdirektor in Besigheim, mit der Goldenen Dirigentennadel ausgezeichnet und Träger der Ehrenmedaille in Gold für besondere Verdienste um die Blasmusik, gilt als versierter Dirigent, der sich offensichtlich gut mit dem KJO-Nachwuchs versteht.