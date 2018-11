Mundelsheim/Handball Weiter im Aufwind, aber noch mit Luft nach oben

In der Tat fehlte dem von der ersten Minute an überlegenen TV Mundelsheim oft die letzte Konsequenz, um die Dominanz in eine deutliche Führung umzumünzen. Immer wieder scheiterten die Gastgeber frei vor dem Tor, ungewohnt viele technische Fehler unterliefen auch den Routiniers. Dennoch war ein deutlicher Aufwind zu spüren. „Man merkt schon, dass wir wieder mehr Leute sind und endlich wieder anständig trainieren können. Da steht gleich eine ganz andere Mannschaft auf der Platte“, schlussfolgerte Schaudt. Dass aber noch Luft nach oben ist, zeigte sich gegen die sogenannten Piranhas aus Neckarelz deutlich. In der gut gefüllten Käsberghalle sahen die Zuschauer ein hektisches und zeitweise rüdes Handballspiel. Zugelangt wurde auf beiden Seiten beherzt, was in der 42. Spielminute in der Disqualifikation des fünfmaligen TVM-Torschützen Philipp Tschürtz nach der dritten Zeitstrafe mündete. Leider gelang es den Schiedsrichtern nicht, die Atmosphäre zu beruhigen.