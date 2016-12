Mundelsheim/Handball Vor der Pause noch einmal alles reinlegen

Zwar war der TVM noch vor einer Woche in Reichweite der Altensteiger und hatte nur zwei Punkte weniger. Doch dann kam die klare Niederlage bei der SG Leonberg/Eltingen, während der TSV Altensteig mit dem TSV Schmiden einen der Aufstiegsfavoriten bezwang. Überhaupt hat der nächste TVM-Gegner eine beeindruckende Serie hinter sich. Nach einer Heimniederlage gegen Aufsteiger Alfdorf unterlagen die Altensteiger zwar noch beim Spitzenreiter SV Remshalden, das aber nur mit einem Tor. Danach folgten fünf Spiele ohne Niederlage, darunter jeweils Unentschieden beim Tabellenzweiten SKV Oberstenfeld und gegen den Dritten aus Neckarsulm. Der TSV wird also mit breiter Brust in Mundelsheim auflaufen.

In Jörg Haugs Augen war Altensteig eh nie eine Mannschaft, die in die Abstiegszone gehört. „Sie spielen sehr schnell, haben auf allen Positionen die richtigen Spieler für die Württembergliga, und es stimmt im Team, was in dieser Liga ebenfalls ein sehr wichtiger Faktor ist“, analysiert der Mundelsheimer Trainer. Wirkliche Schlüsselspieler kann er beim Gegner nicht ausmachen: „Wenn man sich mal die Spiele von Altensteig anschaut, dann sind es immer wieder andere Leute, die viele Tore schießen. Das macht sie so schwer ausrechenbar.“ Wichtig werde daher sein, gleich zu Beginn zu sehen, wo der TSV Altensteig an diesem Abend zu knacken sein wird und dies dann auch konsequent zu nutzen. „Wir sollten möglichst nicht gleich wieder von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Sonst verkrampft man leicht mal“, hofft Haug. Zudem sei es wichtig, „dass wir früh genug wechseln, damit die entscheidenden Leute auch in der Schlussphase noch fit und konzentriert genug sind“.

Verzichten müssen die Mundelsheimer in der letzten Partie des Jahres zum einen auf Linkshänder Martin Vonthein. Er hat sich beim Spiel in Leonberg vor einer Woche eine Innenbandzerrung zugezogen, was nicht zuletzt deshalb bitter ist, weil mit Johannes Wolf der zweite Linkshänder im Rückraum noch angeschlagen ist. Zum anderen ist Heiko Michy am Montag am Finger operiert worden. „Er wird sechs bis acht Wochen fehlen“, erklärt Jörg Haug, dem damit ein wichtiger Spieler für den Innenblock fehlt. „Aber dann müssen halt die anderen das kompensieren. Das ist letztlich vor allem eine Frage des Willens.“