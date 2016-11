Mundelsheim - Mit 8:8 Punkten nach acht Spielen steht Aufsteiger TV Mundelsheim in der Handball-Württembergliga derzeit eigentlich sehr gut da. „Aber die Liga ist dieses Jahr so brutal eng. Wenn man sich die Tabelle mal anschaut, dann kann man mit ein, zwei Niederlagen ganz schnell unten reinrutschen“, sagt TVM-Coach Jörg Haug vor dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen den VfL Waiblingen. Genau diese zwei Niederlagen haben die Mundelsheimer zuletzt einstecken müssen. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt nur noch zwei Punkte, nicht zuletzt, weil es schon eine Reihe überraschender Ergebnisse gab. So gewann der Vorletzte HSG Schönbuch vor zwei Wochen gegen Spitzenreiter SV Remshalden. Und vergangene Woche schlug der VfL Waiblingen den Tabellenvierten TSV Schmiden.

Durch diesen Sieg zogen die Waiblinger mit dem TV Mundelsheim gleich, beide haben jetzt 8:8 Punkte. Diese Konstellation zeigt, „dass die Heimspiele umso wichtiger sind“, weiß Jörg Haug. Der Waiblinger Sieg gegen Schmiden dürfte seiner Mannschaft Warnung genug sein, dass da ein echtes Kaliber auf den TVM zukommt. „Sie haben einen sehr erfahrenen Rückraum mit guten Schützen“, sagt Haug. Zu diesen zählt unter anderem Damir Marjanovic, der von 2012 bis 2015 noch bei der SG Schozach-Bottwartal spielte. Außerdem sind für Haug auch Marco Dias und Robin Brugger im gegnerischen Rückraum zu beachten. Und nicht zu vergessen der langjährige Oberstenfelder Edgar Gneiding, der vor dieser Saison nach Waiblingen wechselte. „Er ist auf der Rückraummitte weniger der Shooter, sondern geht mit Schwung auf die Lücken“, warnt Jörg Haug vor Gneidings Qualitäten und ergänzt: „Außerdem hat Waiblingen mit Lukas Baumgarten einen überragenden Kreisläufer, die Außen sind recht treffsicher, wenn sie sich die Würfe mal nehmen. Und gegen Schmiden war Torhüter Marc Krammer letztlich einer der Garanten für den Sieg.“

Für die Mundelsheimer wird es vor allem wichtig sein, „dass wir unsere Abwehr wieder in den Griff bekommen. Gerade der Mittelblock und die Torhüter müssen funktionieren“, fordert Jörg Haug, der allerdings das Problem hat, dass mit Philipp Tschürtz einer seiner wichtigsten Abwehrspieler privat verhindert ist. „Das ist natürlich ein Schlag. Aber dann müssen Hannes Stahl, Marco Danner oder Max Mauch das im Mittelblock kompensieren“, sagt Haug, der zudem auf die erkrankten Fabian Kraft und Matthias Otto verzichten muss. „Im Angriff sollten wir wieder zu unserem alten, einfachen Spiel finden. Das war zuletzt zu verkrampft“, moniert der TVM-Coach, der immerhin wieder auf das Mitwirken vom zuletzt verletzten Adrian König bauen kann.