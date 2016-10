Mundelsheim - Als Aufsteiger hat Handball-Württembergligist TV Mundelsheim derzeit 8:4 Punkte auf dem Konto und steht damit überraschend gut da. Da könnte man meinen, dass die Partie beim ungeschlagenen Tabellenführer SV Remshalden am Sonntag um 17 Uhr die leichteste der Saison wird, da man ja absolut nichts zu verlieren hat. Doch TVM-Trainer Jörg Haug sieht das etwas anders: „Natürlich haben wir nichts zu verlieren und können frei aufspielen. Aber so blöd das klingt: Es ist für uns ein Spiel wie jedes andere. Wir versuchen, den SV Remshalden ein bisschen zu ärgern, wissen aber auch um die Stärken dieser Mannschaft.“Diese Stärken sieht Haug vor allem im Rückraum der Remshaldener. Leute wie Hendrik Wiesner, Andreas Huber oder Oliver Ruge sind immer in der Lage, mehr als fünf Tore in einem Spiel zu erzielen. „Und auch auf den anderen Positionen sind sie stark besetzt“, sagt Jörg Haug und verweist zum Beispiel auf Kreisläufer Markus Tögel und Felix Holczer. „Sie stehen ja nicht umsonst mit 9:1 Punkten auf Platz eins.“ Zudem hat der SVR zuletzt hintereinander gegen den Tabellenzweiten Neckarsulmer Sport-Union und beim Vierten TSV Schmiden gewonnen. Einzig der SKV Oberstenfeld hat es bislang in dieser Saison geschafft, beim 30:30 einen Zähler aus Remshalden zu entführen. Daher ist sich Jörg Haug auch bewusst: „Es müsste alles passen, wir wir es uns vorgenommen haben. Und es müssten alle an Bord sein.“Genau der letzte Punkt könnte aber zum Problem werden. Denn beim TVM hat die halbe Mannschaft mit Krankheiten zu kämpfen. So hat Matthias Otto nach seiner Grippe erst einmal trainiert. Johannes Wolf sollte nach seiner Verletzung zumindest wieder ein paar Minuten zum Einsatz kommen. „Aber jetzt war er diese Woche krank. Da weiß ich nicht, ob er spielen kann“, sagt Haug. Ähnlich ist die Lage bei Fabian Kraft, der nach seinem Muskelfaserriss eigentlich auch wieder auflaufen sollte. Und auch der zuletzt gegen die SG BBM Bietigheim II im Angriff überragende Hannes Stahl war diese Woche erkältet. „Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob er spielen kann. Zudem war auch Martin Vonthein krank. Er wird zwar auflaufen, aber man muss schauen, wie lange er durchhält. Aber jammern hilft nicht. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt.“