Mundelsheim/Handball TVM mit „bestem Saisonspiel“

Die Hbi überraschte den Aufstiegsaspiranten mit einer offenen Manndeckung gegen Spielmacher Andreas Bender, der von der ersten Minute ab eine Sonderbewachung erhielt. Dieses taktische Mittel verfehlte jedoch seine Wirkung, da Nico Gassner und Björn Berkemann auf der rechten Angriffsseite die sich ergebenden großen Räume optimal zu nutzen wussten. „Nico hat das auf der Halbposition super gemacht und Björn hat die Dinger dann mit ganz viel Sicherheit reingemacht“, erklärte Haug. Berkemann, der alle seine sieben Treffer in der Anfangsviertelstunde erzielte, war somit erfolgreichster Schütze seines Teams und maßgeblich an der guten ersten Halbzeit der Gastgeber beteiligt. Bis zum 7:7 (12.) konnten die Gäste aus der Stuttgarter Vorstadt noch mithalten, ehe der TVM mit einem 5:0-Lauf auf 12:7 (16.) den ersten größeren Vorsprung herausspielen konnte, auch weil die Defensive an diesem Tag sehr gut stand. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir gegen den Hbi-Rückraum einen Schritt früher rausmüssen, um die einfachen Tore zu vermeiden. Das haben sie hervorragend umgesetzt“, freute sich der Mundelsheimer Trainer, dessen Team beim Stand von 14:12 (25.) eine leichte Schwächephase zeigte, ehe man bis zum 18:14-Halbzeitstand den ursprünglichen Vorsprung wieder hergestellt hatte. Nach nur wenigen Minuten war die Haug-Truppe dann in der Pause auch wieder in der Halle.