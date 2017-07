Mundelsheim/Handball TVM hat „richtig Bock“ auf TBV Lemgo

Der „Run“ auf die Tickets ist nur allzu verständlich, bietet sich mit dem Spiel den Mundelsheimer Handballern wohl die einmalige Gelegenheit, gegen Bundesligaspieler anzutreten. „Allein darum geht es auch, mit diesen auf dem Feld zu stehen. Um den Spaß, um das Genießen“, sagt Jörg Haug. Die Vorfreude sei seinen Spielern unschwer anzumerken. „Die haben richtig Bock und wissen natürlich, dass sich diese Gelegenheit in ihrer Spielerlaufbahn nicht häufig ergeben wird.“ Geschont, um Verletzungen zu vermeiden, hätten sich die Spieler im Training deshalb aber nicht. „Es war eher das Gegenteil der Fall“, sagt Haug.

Da ist es für den Trainer auch zu verschmerzen, dass die Partie eher zu einem unpassenden Zeitpunkt in der Vorbereitung kommt. Denn vier Wochen nach Trainingsstart wird die Mannschaft am Wochenende den Grundlagenbereich mit einem intensiven Ausdauer-Trainingslager abrunden. „Da passt das Spiel vorher natürlich nicht ganz rein, aber das ist ja eine schöne Ausnahme, die wir gerne machen“, meint Jörg Haug, der dafür am Montag die Intensität im Training etwas heruntergefahren hat. In der kommenden Woche gehe es dann vermehrt in die spielerischen und taktischen Elemente.