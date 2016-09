Mundelsheim - Ganz schön lange zittern mussten die Mundelsheimer Handballfans am Sonntagabend in der Käsberghalle. Nach einer regelrechten Abwehrschlacht setzte sich Aufsteiger TV Mundelsheim gegen den Württembergliga-Konkurrenten TV Bittenfeld II erst im Schlussspurt mit 23:21 durch und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Dabei lagen die Hausherren bei ihrem Heimauftakt in Halbzeit eins nur einmal in Führung. Und zwar nach zwei Minuten, als Hannes Stahl den Ball erstmals im gegnerischen Netz versenkte. Erst drei Minuten später zog die Bundesliga-Reserve der Bittenfelder Wild Boys nach. Denn: Beide Teams übertrafen sich in den Anfangsminuten in Sachen Fehler. Deftige Kracher ans Aluminium, etliche Schrittfehler und nicht zu vergessen das klassische Warmschießen des gegnerischen Torhüters prägten zudem die ersten zehn Minuten. Die Chancenauswertung ließ beiderseits zu wünschen übrig. Der TVM hielt dann nur beim 2:2 und 3:3 noch Anschluss, danach setzten sich die Gäste langsam bis Mitte der ersten Hälfte mit vier Toren ab. „Wir haben insgesamt viel zu viele Versuche gehabt, sind mit unseren Chancen fahrlässig umgegangen“, monierte Jörg Haug und fügte an: „Allein in der ersten Halbzeit haben wir sechs Hundertprozentige liegenlassen.“

Aber: Immer dann, wenn der TVM-Mittelblock mit Heiko Michy und Philipp Tschürz solide genug stand, taten sich auch die Gäste schwer. „Die haben das ganze Spiel über nicht so recht gewusst, was sie im Angriff machen sollen“, fand Jörg Haug. Der TVM nutzte das zu seinen Gunsten und arbeitete sich Stück für Stück heran. Philipp Tschürz markierte den 8:9-Anschlusstreffer sechs Minuten vor der Pause. Bis die Teams beim Stand von 12:13 in die Kabinen gingen, konnte sich der TVB nur noch mit maximal zwei Toren absetzen.

„Das ganze Spiel ging von Anfang an nur über die Abwehr“, analysierte ein sehr zufriedener Jörg Haug nach dem Abpfiff und ergänzte: „Wir haben das aber schon im Vorfeld gewusst, dass wir hier nur über eine gut funktionierende Abwehr zum Erfolg kommen können.“ Deshalb lautete die Ansage in der Pause auch, die „sehr gut gemachten Kreisanspiele der Bittenfelder“ zu unterbinden und gleichzeitig deren Haupttorschützen Florian Burmeister früher zu attackieren.

Beides gelang dem TVM in Halbzeit zwei immer besser, zudem machte sich das geduldigere Spiel im Angriff bezahlt. Spielmacher Andreas Bender, „der eine super Leistung zeigte“, brachte den TVM beim 16:15 in der 42. Minute erstmals wieder in Front. Bis zum 21:21 in der 57. Minute legte nun immer der TVM ein Tor vor und die Gäste zogen nach. Dann muss Jörg Haug in seiner Timeout-Ansprache noch einmal die richtigen Worte gefunden haben. Denn einer Glanzparade von Salvatore Leonetti ließ Hannes Stahl mit zwei Toren in Folge erst das 22:21, dann den laut umjubelten Schlusstreffer zum 23:21-Heimsieg folgen.

TV Mundelsheim:

Ernst, Leonetti - König (1), Bender (5), Wolf (3), Tschürz (2), Müller (3/1), Escher, Stahl (5), Otto, Michy (1), Gassner (2), Vonthein (1), Danner.