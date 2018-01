Mundelsheim/Handball TVM erlebt bitteren Abend

Das habe sich schon am Samstagabend beim Topduell in Oppenweiler gezeigt, in dem Tschürtz bis zu seiner Verletzung eine gute Leistung gezeigt habe, so Haug. Damit sei er aber einer der wenigen gut aufgelegten TVM-Spieler gewesen. „Wenn nur zwei, drei Spieler eine 100-prozentige Einstellung bringen, dann kannst du da einfach nicht gewinnen.“