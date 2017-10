Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim siegt trotz vieler Fehlwürfe

So hatte die Mannschaft von Trainer Jörg Haug in der ersten Halbzeit wiederholt die Chance, frühzeitig für eine Entscheidung zu sorgen. Die Gastgeber machten viel Druck und führten nach zehn Minuten mit 8:5. In dieser Phase warfen sie aber ein ums andere Mal neben das Tor oder trafen nur den Pfosten. So kam der TSV Schmiden II wieder bis auf ein Tor heran. Ein weiteres Mal zog Mundelsheim auf drei Tore zum 12:9 davon, als Philipp Tschürtz einen Tempogegenstoß erfolgreich abschloss. Wie bei diesem sehenswerten Angriff zeigte der TVM mehrfach gelungene Aktionen. Auch Heiko Michy überwand den Schmidener Keeper wiederholt mit platzierten Würfen. Seine vier Treffer erzielte er allesamt in der ersten Halbzeit, wie beim 14:12 in der 24. Minute. Da aber auch viele Chancen liegen gelassen wurden, gelang es dem Schlusslicht aus Schmiden, sich wieder heran zu kämpfen. Kurz vor der Pausensirene verkürzte der TSV mit einem Siebenmeter auf 16:15.

Mitte der zweiten Halbzeit sah es dann sogar nach einer Überraschung aus, denn in der 42. Minute ging der TSV Schmiden in Führung. Zwischenzeitlich lagen die Gäste mit zwei Toren vorn. Erst in der Schlussphase gelang es den Mundelsheimern mit einer nun deutlich besseren Defensive, das Spiel für sich zu entscheiden. Der TVM stand nun kompakter und unterband mehrere Angriffsbemühungen der Gäste frühzeitig. Torhüter Daniel Heidecker parierte in der 55. Minute zudem einen Siebenmeter. Andreas Bender, mit acht Toren erfolgreichster Mundelsheimer Schütze, war in der Schlussphase dreimal erfolgreich. Er erzielte in der 60. Minute auch das letzte Tor des Spiels zum 33:30.