Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim rutscht aus den Aufstiegsrängen

Während die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel eine Zwei-Minuten-Strafe absaßen, drehte Mundelsheim dann noch einmal den Spielstand und ging durch Manuel Escher mit 19:18 (37.) in Führung – was allerdings das letzte Mal war, dass der TVM vorne lag. In der Folge parierte Fleins stark aufgelegter Keeper Nicolai Fasano mehrere Würfe, insbesondere die von den Außenpositionen. Auch das Aluminium kam den Hausherren immer wieder in die Quere. Und in den Tempogegenstößen schlug Flein dann immer wieder zu.

Doch auch sonst wirkte die Abwehr der Mundelsheimer nun nicht mehr so sattelfest. „Wir haben dann zu viele einfache Gegentore aus der Mitte bekommen. Da hat uns der Zugriff, der Schritt nach vorne gefehlt. So hat Flein immer wieder aus acht Metern getroffen. Unsere doppelte Manndeckung ist auch in die Hose gegangen“, haderte TVM-Trainer Jörg Haug nach dem Spielende. Sonst war er mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. „Man muss auch sagen, dass Flein es über die Außen gut gespielt hat.“

Die Gäste zogen so auf 25:22 (47.) davon. Die Mundelsheimer steckten zumindest nicht auf, allerdings unterliefen ihnen immer wieder technische Fehler. Pech hatte Thomas Müller, als er bei einem Konter nur den Innenpfosten traf – es wäre das 26:28 und damit ein wohl letzter Hoffnungsschimmer gewesen. Stattdessen setzte sich Flein nun auf 32:25 ab (56.) und brachte den Sieg letztlich verdient nach Hause. „Schade – das Kämpferische hat heute gestimmt, die Chance auf einen Sieg war da“, meinte Jörg Haug. „Wir haben aber zu viele Bälle nicht reingemacht.“ TV Mundelsheim:

Heidecker, Deuring – Bender (8), J. Gassner (1/1), Wolf (2), Malicki (2), Müller (3/1), Escher (4), Berkemann (3), Stahl (2), Kizler (1), Michy (2), N. Gassner (1).