Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim nutzt seine Chancen nicht

Mundelsheim - Super sind die Voraussetzungen vor der Partie beim Vorletzten TSV Alfdorf/Lorch nicht gewesen für die Handballer des TV Mundelsheim. Am Ende lag es aber nicht etwa an der personellen Lage, wie man aufgrund einiger Ausfälle hätte vermuten können, sondern einzig und alleine an der zu schlechten Chancenausbeute, dass man in der Fremde mit 21:23 verlor, wie Mundelsheims Trainer Jörg Haug zugab. „Wir hatten klare Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Das ist bitter und sehr, sehr ärgerlich. Denn in der Partie wäre deutlich mehr drin gewesen“, fand er.Von Beginn an begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei die Gäste aus Mundelsheim stets mit einem oder auch mal mit zwei Toren in Front lagen. Bis zur Pause beim Stand von 10:9 hatte dies Bestand. „Wir hatten in der ersten Halbzeit aber auch einen überragenden Maximilian Ernst im Tor. Er hat uns mehrfach gerettet. Ohne ihn wären wir so nicht in die Pause gegangen“, lobte Jörg Haug seinen Schlussmann, der unter anderem zwei Siebenmeter entschärfte und auch sonst zahlreiche Paraden an den Tag legte. Nach Wiederanpfiff knüpfte Ernst nahtlos an seine gute Leistung an, brachte die Hausherren aus Alfdorf beim Strafwurf erneut zum Verzweifeln. Weitere zwei Male war er bei Siebenmetern zur Stelle. Bei seinen Kameraden lief es indes nicht ganz so gut. Sie ließen im Angriff immer mehr nach, was Trainer Jörg Haug enorm ärgerte. „Beim Stand von 16:14 in der 45. Minute hatten wir beispielsweise die Chance, uns noch weiter abzusetzen. Aber wir haben das einfach nicht hingekriegt.“ Vielmehr kamen die Alfdorfer wieder heran und glichen kurz danach beim 16:16 erstmals wieder aus. „Ab dem 17:17 lief es dann nicht mehr gut bei uns“, so Haug. Die Hausherren nutzen das rigoros aus, zogen auf 20:17 davon (54.) und hatten damit die besseren Karten kurz vor dem Schlussspurt. Die Mundelsheimer versuchten zwar noch einmal, alles in die Waagschale zu werfen, die Fehler nahmen aber nicht ab. Am Ende stand so eine 21:23-Niederlage, die in den Augen des Coaches unnötig, aber leider auch verdient war. „Wir haben Dominik Sos und Armin Bauer, die beiden guten Rückraumshooter, ganz gut im Griff gehabt. Aber am Schluss haben wir gegen Besnik Salja einfach kein Mittel gefunden. Sein Zusammenspiel mit dem Kreis konnten wir nicht unterbinden. Das war für mich einer der Schlüsselpunkte, der uns das Genick gebrochen hat“, resümierte Haug.