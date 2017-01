Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim legt einen klassischen Fehlstart hin

Alles in allem zu viel, um als Sieger vom Platz zu gehen – und das obwohl zu Beginn der Partie noch alles nach Plan lief. Die Taktik der Mundelsheimer ging auf und so leuchtete nach einer knappen Viertelstunde ein deutlicher 9:4-Vorsprung von der Anzeigetafel. „Am Anfang haben wir noch das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Unsere zweite Welle hat funktioniert und wir sind so zu einfachen Toren gekommen“, sagte er. Beim Stand von 11:11 schienen die Gäste bedingt durch die Fehler der TVM-Defensive aber wieder in die Partie zu finden, doch den Gastgebern gelang es stets, ein bis zwei Tore im Vorsprung zu bleiben. Dieser Vorsprung hätte bei weitem noch höher ausfallen können, hätte der TVM es nicht versäumt, Kapital aus der starken Leistung ihres Torhüters Salvatore Leonetti zu schlagen. „Salva hat wirklich stark gehalten. Es ist einfach ätzend, wenn man sich solche Bälle erarbeitet, vorne daraus aber nichts macht, weil man Chancen leichtfertig verschenkt“, meinte Haug.

Geschenke, die der TV Flein nur zu gerne annahm und beim Stand von 25:25 erstmals wieder am so wichtigen doppelten Punktgewinn schnupperte. Haug, der seinem Team in mehreren Auszeiten immer wieder das Spielkonzept erläuterte, haderte vor allem mit den hektischen Abschlüssen und der schlechten Überzahlausbeute seines Teams. „Es war klar angesagt, dass wir durch zwei dynamische Kreuzungen aus der Nahdistanz zum Wurf kommen wollen. Das haben wir versäumt und viel zu hektisch und inkonsequent agiert, auch in Überzahl. Das war schlichtweg Unvermögen“, monierte der sichtlich angefressene TVM-Trainer. Auch in der entscheidenden Phase hatte sein Team einen Mann mehr auf dem Feld und alle Trümpfe in der Hand. Doch anstatt den Sack durch ein Tor endgültig zuzumachen, war es der TV Flein, der ein wahres Meisterstück fertig brachte.

Sieben Sekunden vor Schluss gelang den Gästen durch einen Kempatrick nach einem Einwurf der entscheidende Treffer zum Sieg. „Wir haben immer ein gutes Polster gehabt, es aber verpasst, den Knopf zuzumachen. Es wäre sehr wichtig gewesen, diese Punkte zu Hause zu holen, aber vielleicht waren die Jungs heut ein wenig übermotiviert. Da hat auf dem Spielfeld und emotional die Ruhe gefehlt. Fehler machen alle, davon darf man sich aber nicht so runter ziehen lassen“, sagte Haug, der mit seinem Team vor entscheidenden Wochen im Januar steht. „Das wird wirklich hart. Mit Bittenfeld, Alfdorf und der SG Schozach-Bottwartal haben wir drei unmittelbare Kontrahenten vor der Brust, die wir schlagen müssen, um uns im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen“, blickt Haug mit einigen Sorgenfalten in die kommenden Wochen. TV Mundelsheim:

Leonetti, Ernst – König, Bender (7), Mauch (1), Wolf (5), Tschürtz (1) Müller (5/2), Escher (2), Stahl (6), Irion, Kraft (2), T. Kizler, Danner.