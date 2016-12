Mundelsheim/Handball TV Mundelsheim beendet Negativserie

Der TV Mundelsheim hat seine Negativserie beendet. Nach fünf Niederlagen in Folge feierte der Württembergligist am Sonntag einen ganz wichtigen 31:29-Heimsieg gegen den Mitaufsteiger, die HSG Schönbuch. Die Erleichterung darüber, war Spielern, Trainern und Zuschauern nach dem Abpfiff deutlich anzumerken, immerhin hat sich der TVM mit seinem doppelten Punktgewinn etwas Luft nach unten verschafft. So machten die Mundelsheimer einen Platz gut und rangieren nun punktgleich mit der zweiten Garde des TV Bittenfeld auf Platz elf, während die HSG Schönbuch weiterhin den vorletzten Rang belegt.

Spannend blieb es am Sonntag 60 Minuten lang, denn kein Team konnte sich über die gesamte Spieldauer mit mehr als vier Toren absetzen. Die Anfangsviertelstunde gehörte aber ganz Andreas Bender, dem Dreh- und Angelpunkt des Mundelsheimer Spiels. Er erzielte vier seiner insgesamt sechs Tore in den ersten sieben Spielminuten. 5:4 stand es da aus Sicht der Hausherren. „Andi hat überragend gespielt. Die Abwehr der HSG kam uns sehr gelegen. Er hatte in der Mitte viel Platz und hat das super ausgenutzt“, analysierte TVM-Trainer Jörg Haug. Die HSG-Defensive versuchte es mit einer offensiven 3-2-1-Formation und machte vor allem Hannes Stahl und Martin Vontheim im linken und rechten Rückraum das Leben schwer. Spielmacher Andreas Bender konnte so erfolgreich seine 1:1-Qualitäten in der Mitte unter Beweis stellen.

Eigentlich die besten Voraussetzungen für den TVM, um sich schnell abzusetzen. Wäre da nicht die Mundelsheimer Defensive gewesen, die mit viel zu wenig Körperkontakt agierte und ein ums andere Mal einen Schritt zu spät am Gegner war. „Die erste Viertelstunde ging ja noch so einigermaßen, aber dann hat der Gegner viel zu viele einfache Tore gemacht und quasi ohne Gegenwehr geworfen“, monierte der Coach. Bis zum 11:11 in der 22. Minuten lagen die Teams trotz allem noch gleichauf, dann aber hatte auch die HSG begriffen, dass im Mundelsheimer Spiel die größte Gefahr von Andreas Bender ausging und nahm ihn kurzerhand in Manndeckung. „Wir haben uns erst darauf einstellen müssen. Die anderen hätten schneller selbst die Verantwortung übernehmen müssen. Stattdessen hatten wir vorne zwei, drei unnötige Ballverluste“, so Jörg Haug. Und die nutzte die HSG Schönbuch geschickt zu ihrem Vorteil und erkämpfte sich bis zur Pause eine 17:14-Führung.

Nach der Pause stellte der TVM seine rechte Defensivseite um. Für Johannes Wolf kam Neuzugang Gerrit Irion erstmals auf Halbrechts zum Einsatz – und machte seine Sache in der Abwehr gut. „Die HSG hat bis dahin hauptsächlich über die Mitte und die linke Seite ihre Tore gemacht. Auch die kurze Deckung ihres Mittemanns hat sie aus dem Konzept gebracht“, erklärte Jörg Haug. Andreas Bender und Hannes Stahl sorgten so innerhalb von fünf Minuten für den 16:17-Anschluss. Mitte der zweiten Halbzeit war es dann Thomas Müller, der mit elf Treffern erfolgreichste Mundelsheimer Spieler, der zum 20:20 ausglich und den Startschuss für den Mundelsheimer Endspurt gab. Über ein 24:22 zehn Minuten vor Schluss und ein 29:26 (57.), setzte sich der TVM dank guter kämpferischer Leistung langsam ab, bevor das 31:29-Endergebnis zu Gunsten der Hausherren von der Anzeigentafel leuchtete.

„Gerrit Irion hatte zwar vorne noch nicht die gewünschte Durchschlagskraft und ich habe wieder Linkshänder Jojo Wolf gebracht“, erklärte Jörg Haug, erklärte aber weiter : „Er hat aber auch einige Zeit pausiert und braucht noch ein, zwei Monate. Er hat ein gutes Spielverständnis und passt charakterlich super in die Mannschaft, das ist ganz wichtig.“ TV Mundelsheim:

Leonetti, Schmidt – Michy (2), Bender (6), Wolf (4), Mauch (2), Müller (11/7), Escher, Stahl (3), Kizler, Otto, Irion (1), Vontheim, Kraft (2).