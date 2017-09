Mundelsheim/Handball Starke Abwehr ist der Grundstein

„Daniel war heute überragend. Egal ob aus dem Rückraum, von außen oder aus der Nahdistanz, er war heute kaum zu überwinden. 18 Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache “, lobte auch Trainer Jörg Haug seinen Keeper und fügte hinzu: „Allgemein war der Abwehrverbund um Heiko Michy heute einfach sensationell. Schorndorf wusste phasenweise überhaupt nicht was sie tun sollten, sie fanden einfach kein Mittel gegen Abwehr und Torhüter.“ Besonders bitter für die Gäste war der frühe verletzungsbedingte Ausfall ihres Abwehrspezialisten und Kreisläufers Alexander Gora. „Das beeinträchtigt das Spiel der SG natürlich. Das Spiel wäre mit ihm vermutlich anders gelaufen, aber wir hätten dennoch nicht verloren“, war sich Haug angesichts der drückenden Überlegenheit seines Teams sicher. Resultat war eine zwischenzeitliche 8:4-Führung, die den Gästetrainer dazu zwang, eine Auszeit zu nehmen, die ihre Wirkung jedoch verfehlte. Der Gastgeber spielte konsequent mit viel Druck und Tempo. „Wir hatten alles im Griff. Wir haben clever gespielt und kaum Fehler gemacht – vor allem in der ersten Halbzeit“, sah Haug die Abgeklärtheit als entscheidenden Vorteil seines Teams. Folgerichtig ging man mit einer stattlichen 17:10-Führung in die Halbzeitpause.

Der zweite Durchgang startete, wie der erste endete. Die Abwehrreihe der Mundelsheimer stand sicher, zwang den Gegner zu zahlreichen Abspiel- und Fangfehlern und ermöglichte leichte Tore aus dem Gegenstoß. „Allerdings haben wir in der zweiten Halbzeit acht Pfosten- und Lattentreffer gehabt. Sonst wäre das Ganze noch deutlicher geworden“, übte Haug leise Kritik an der Chancenverwertung seines Teams, die dazu führte, dass die Gäste auf 19:13 verkürzen konnten. Nach dieser kurzen Schwächeperiode folgte jedoch die stärkste Phase des TVM, der mit einem6:0- Lauf den ursprünglichen Abstand mühelos wiederherstellte und bis zum Schlusspfiff dem hochgehandelten Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ. „Wir haben ein gutes Team geschlagen, das mit Sicherheit am Ende im oberen Tabellendrittel anzusiedeln ist. So wie wir aufgetreten sind, wie unsere Abwehrreihe gearbeitet hat, von unserer Körpersprache, waren wir heute das klar bessere Team“, resümierte ein sichtlich zufriedener Jörg Haug, der mit seinem Team nach zwei Spieltagen und zwei deutlichen Siegen auf einen erfolgreichen Saisonstart zurückblicken darf.