Mundelsheim/Handball Serie soll ausgebaut werden

Um die Chance darauf zu erhöhen, hat Trainer Jörg Haug am Donnerstagabend in der Partie im HVW-Pokal gegen Württembergligist SG BBM Bietigheim II mit Andreas Bender und Philipp Tschürtz zwei Spieler geschont, die zuletzt angeschlagen waren. „So sind sie dann am Sonntag wieder richtig fit“, hofft Jörg Haug. Auch Björn Berkemann wird wieder Teil des Teams sein, sodass gegen Weinstadt nur der privat verhinderte Marco Danner fehlen wird. „Sonst sind alle mit an Bord“, freut sich der TVM-Coach.

Gegen die Gäste aus dem Remstal, die bislang nur ihre beiden Heimspiele gewinnen konnten, erwartet Jörg Haug ein „schnelles Spiel“. Er warnt: „Weinstadt hat einen spielerisch guten Angriff. Sie suchen vorne immer wieder die Lücken und die Tiefe, spielen auch die Außen an. Da gilt es mit einer entsprechenden Körpersprache gleich dagegen zu halten“, gibt Jörg Haug vor. Apropos Körpersprache: Gerade diese gelte es in der Mundelsheimer Mannschaft laut ihrem Trainer zu verbessern, um nicht wieder einen Fehlstart wie in der vergangenen Ligapartie beim VfL Waiblingen II hinzulegen. Dort war der TVM zwischenzeitlich einem 7:10 hinterher gerannt. „Klappt das, bin ich mir sicher, dass es diesmal besser wird. Denn die Einstellung der Spieler hat ja gestimmt.“