Mundelsheim - Leichte Gegner wird es für Aufsteiger TV Mundelsheim in der Handball-Württembergliga diese Saison wohl keine geben. Die SG BBM Bietigheim II dürfte am Samstagabend (20 Uhr) aber einer der schwereren Brocken sein, die in dieser Runde in der Käsberghalle aufkreuzen. Denn nach der Auftaktniederlage beim Mitfavoriten SV Remshalden hat die Zweitliga-Reserve der Bietigheimer drei Spiele in Folge gewonnen, zuletzt deutlich gegen den SKV Oberstenfeld. Dabei sind der neue Spielertrainer Timo Salzer und sein Bruder Thorsten – beide über Jahre in der ersten Mannschaft aktiv – bislang noch gar nicht aufgelaufen. Ob die SG-Zweite ein Kandidat für den Aufstieg ist, das ist für Mundelsheims Trainer Jörg Haug „schwer einzuschätzen. Aber wenn die Salzers fit sind, dann können sie sicher oben mitspielen.“

Die Stärke der Bietigheimer liege darin, dass „sie sehr schnell spielen und die jungen Leute im Team derzeit zeigen, was sie können. Das Ganze im Verbund mit erfahrenen Leuten wie zum Beispiel Daniel Grimm im Rückraum – das ist schon ziemlich gefährlich“, warnt Haug. Andererseits dürfte auch niemand so unvorsichtig sein, die Mundelsheimer nach ihrem guten Saisonstart mit 6:4 Punkten zu unterschätzen. Insbesondere der Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei den SF Schwaikheim dürfte bei einigen Konkurrenten für Aufmerksamkeit gesorgt haben. „Die Leistung in Schwaikheim macht mich auch zuversichtlich für das kommende Heimspiel gegen Bietigheim“, sagt Jörg Haug.

Zumal der TVM dort nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Neben dem für den Rest der Saison ausfallenden Nico Gassner (Schulter-OP) fehlten dort auch Johannes Wolf, Fabian Kraft, Marco Danner und Adrian König. Daran wird sich wohl auch am Samstagabend nicht viel ändern. Johannes Wolf wird aufgrund seiner Leistenprobleme „wohl eher noch nicht wieder spielen können“, erklärt Haug. Fabian Kraft hatte nach einem Nasenbeinbruch mit einem Einsatz in der zweiten Mannschaft wieder reinkommen wollen, sich dabei aber einen Muskelfaserriss zugezogen. Und da Marco Danner erneut beruflich bedingt fehlen wird, „haben wir mit Heiko Michy erneut nur einen nominellen Kreisläufer“, hat Jörg Haug hier die größten Bauchschmerzen. Immerhin wird Adrian König wieder mit dabei sein. Ganz vom TVM verabschiedet hat sich Constantin Schuster. Der in dieser Saison noch nicht eingesetzte Rückraumspieler ist kurzfristig zum TSV Bönnigheim gewechselt.

Gegen die SG BBM Bietigheim II wird es nach Haugs Ansicht in erster Linie darauf ankommen, „dass unsere Abwehr wieder steht. Und dann dürfen wir vorne keine einfachen Fehler machen.“ Der TVM-Coach glaubt: „Wer in diesem Spiel weniger Fehler macht, der gewinnt.“