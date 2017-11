Mundelsheim/Handball Rückraummitte bereitet Sorgen

Mundelsheim - Schaut man auf die Tabelle, dann sind die Landesliga-Handballer des TV Mundelsheim am Samstagabend (20 Uhr) in der heimischen Käsberghalle gegen die SG Degmarn-Oedheim klarer Favorit. Denn der Tabellenzweite trifft auf den Vorletzten, die zweitbeste Abwehr und der zweitbeste Angriff auf die schlechteste Abwehr der Liga. „Von der Spielstärke her müssen wir das gewinnen, alles andere wäre Blödsinn“, sagt TVM-Trainer Jörg Haug, warnt aber auch: „Degmarn ist eine kleine Wundertüte. Sie haben ein paar Leute, die ein Spiel entscheiden können.“