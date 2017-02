Mundelsheim/Handball Niederlagen aus dem Januar kompensieren

Mundelsheim - Als die Württembergliga-Handballer des TV Mundelsheim in der Hinrunde die Partien in Schwaikheim und gegen die SG BBM Bietigheim II gewonnen hatten, sah es für den Aufsteiger in Sachen Klassenerhalt schon ziemlich gut aus. Doch vor dem Rückspiel gegen die SF Schwaikheim am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen Käsberghalle sind zu den damals acht Punkten nur noch vier hinzugekommen, in diesem Jahr gingen bisher alle vier Spiele verloren. Somit ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf drei Punkte geschrumpft. Und wenn man sich die Gegner in den nächsten Wochen anschaut, dann drohen den Mundelsheimern am Saisonende im April drei „Endspiele“ gegen den Abstieg. „Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Deswegen müssen wir versuchen, die Punkte, die wir im Januar liegengelassen haben, irgendwo anders zu kompensieren“, sagt TVM-Trainer Jörg Haug.