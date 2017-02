Mundelsheim/Handball Mundelsheim kassiert erwartete Niederlage

Das Problem lag vielmehr in der Startphase der Partie, in der der TVM noch mit 2:0 in Führung gehen konnte. „Danach bekommen wir einen Siebenmeter und fünf Kontertore. Genau das wollten wir eigentlich vermeiden“, ärgerte sich Haug, der im Vorfeld noch vor dem schnellen Spiel des SVR gewarnt hatte. Im weiteren Verlauf spielten die Gäste den TVM phasenweise schwindlig, sodass der Vorsprung kontinuierlich anwuchs und beim 8:17 zur Halbzeit bereits neun Tore betrug. „Man muss ehrlich sein, acht Tore in einer Halbzeit sind einfach viel zu wenig. Wir hatten genug Chancen, aber auch heute waren die Abschlüsse gegen so ein Team einfach wieder zu schwach“, sagte der TVM-Trainer, der auch mit der Abwehrleistung seines Teams nicht ganz zufrieden war. Vor allem die Fehlerquote im Eins-gegen-eins tat dem TVM in der ersten Halbzeit besonders weh. „Wir haben viele leichte Fehler in den direkten Duellen gemacht. Im Verbund haben wir zwar gut verteidigt, sobald der SVR aber mit viel Schwung aus der zweiten Welle und schnellen Mitte kam und wir unsere Defensive noch nicht geordnet hatten, hatten wir keine Chance mehr“, musste sich Haug eingestehen.

Obwohl die Gastgeber in der zweiten Halbzeit dann eine wesentlich bessere und konzentrierte Leistung ablegten, war der Rückstand aus den Anfangsminuten zu groß, um ihn zu egalisieren. Der SVR hingegen spielte seine ganze Erfahrung und Sicherheit aus und ließ den Gegner nicht näher als auf sieben Tore herankommen. Nach einem zwischenzeitlichen 18:25 (48.) stand es nur zwei Minuten später 18:28. „In der ersten Halbzeit hat man den Tabellenunterschied deutlich gespürt. Der SVR hat ordentlich Tempo gemacht, wir unsere Chancen liegengelassen, und zu allem Übel konnten uns auch unsere Keeper nicht die Unterstützung sein, die wir benötigt hätten“, fasste Haug zusammen. „Auf der zweiten Halbzeit können wir im Hinblick auf die nächsten schweren Spiele sicherlich aufbauen. Vielleicht ist der Punkt ja irgendwann mal da, dass wir einen guten Tag erwischen und der Gegner eben einen schlechteren“, blickte der Trainer dennoch hoffnungsvoll auf das harte Restprogramm.