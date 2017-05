Mundelsheim/Handball Mauch verlässt den TV Mundelsheim

Grundsätzlich sei jeder der vier Spieler, die den Verein jetzt im Sommer verlassen haben, ein Verlust, erklärt Jörg Haug. „Für den Rückraum haben wir aber noch einen Neuzugang in Aussicht. Er ist derzeit verletzt, ich hoffe aber, dass er zum Start in die Vorbereitung dabei ist“, so der Mundelsheimer Trainer, der außerdem einige Eigengewächse aus der zweiten Mannschaft ins Landesliga-Team integrieren möchte. Nach derzeitigem Stand werde man mit 16 Feldspielern und vier Torhütern in die Vorbereitung starten. „Sollte jetzt nochmal ein Spieler den Verein verlassen, dann wäre das tatsächlich ein Rückschlag“, räumt Haug ein.