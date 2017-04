Mundelsheim/Handball Letzte Chance für den TV Mundelsheim

Bei einem Sieg wäre der Vorletzte auf drei Punkte an der HSG Schönbuch und am Relegationsplatz dran. Diese müssten die Mundelsheimer in den letzten beiden Spielen noch aufholen. „Aber wir wissen natürlich auch um die Stärken der HSG. Wir haben zwar das Hinspiel in eigener Halle gewonnen, aber die Voraussetzungen sind jetzt andere. Sie haben einen guten Lauf, und in deren Halle wird eine entsprechende Stimmung sein“, sagt Jörg Haug, der aber auch betont: „Wir hatten zuletzt gute Spiele, die wir am Ende unglücklich verloren haben, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende in Schmiden. Wenn wir zuletzt schlecht gespielt hätten, wäre ich weniger zuversichtlich. Aber wir wissen ja, dass die Jungs es können.“

Die HSG Schönbuch hat allerdings ihre vergangenen drei Heimspiele gewonnen, zuletzt gegen die SF Schwaikheim. Dementsprechend groß dürfte das Selbstvertrauen der Mannschaft sein. „Sie schießen viele Tore, weil sie mit sehr viel Tempo über die schnelle Mitte sowie die erste und zweite Welle gehen. Die Mannschaft ist zudem schwer auszurechnen, weil immer wieder andere Spieler die Treffer machen“, hat Jörg Haug beobachtet.