Mundelsheim/Handball Klaren Kopf bewahren

Mundelsheim - Wenn ein Team als Spitzenreiter ganz oben in der Tabelle steht, könnte man meinen: Alles ist top. Doch ganz so ist es nicht bei den Landesliga-Handballern des TV Mundelsheim. „Das zuletzt gegen Oedheim war kein berauschender Sieg. Da sind wir aber auch nicht richtig gefordert worden, das wird an diesem Wochenende anders werden. Es wird also Zeit, dass wir so langsam wieder richtig in die Spur kommen“, sagt Mundelsheims Coach Jörg Haug vor der Partie am Samstag (19.30 Uhr) beim Tabellensechsten SV Hohenacker-Neustadt.