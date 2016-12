Mundelsheim/Handball Großes Aufatmen beim TV Mundelsheim

Dabei hätte es der TVM gegen den Konkurrenten aus Altensteig gar nicht so spannend machen müssen. Denn bereits in der ersten Hälfte hatten die Blau-Weißen gute Chancen, und die TVM-Defensive machte ihre Sache auch ohne den frisch am Finger operierten Heiko Michy sehr souverän. „Der Viererverbund in der Mitte stand richtig gut, aber in den ersten 30 Minuten haben wir zu viele einfache Tore über Außen bekommen“, so TVM-Trainer Jörg Haug. Der ausschlaggebende Unterschied in Hälfte eins war aber, dass der zweitligaerfahrene TSV-Keeper Milos Slaby nicht nur einen Strafwurf parierte, sondern auch etliche – zugegebenermaßen meist halbhohe oder unsaubere – Würfe des TVM entschärfte, während auf Mundelsheimer Seite weder Salvatore Leonetti noch Max Ernst etwas zu fassen bekamen. So lagen die Teams fast durchweg gleichauf. Maximal zwei Tore betrug der Vorsprung – erst der Altensteiger beim 6:8 (17.), dann der Hausherren beim 14:12 (29.), ehe es mit einem 14:13 in die Kabinen ging.

„Nach der Pause hat die zweite Welle super funktioniert, und wir haben die einfachen Tore gemacht“, erklärte Jörg Haug und fügte an:“ Dabei haben wir nicht nur die Fehler des TSV genutzt, sondern uns den Ball auch selbst geholt. Die Abwehr war wirklich bärenstark.“ Weil Max Ernst seinem Team nun den Rücken stärkte, hatte der TVM dank der Tore von Thomas Müller, Max Mauch und Fabian Kraft bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff seine Führung auf 17:14 ausgebaut. Andreas Bender, Philipp Tschürtz und Marco Danner legten noch je einen drauf, so dass der TVM in der 37. Minute mit 21:15 die Nase vorn hatte und der TSV eine Auszeit nahm. Und die zeigte ihre Wirkung. Innerhalb von vier Minuten waren die Gäste beim 22:20 (42.) wieder auf Tuchfühlung, und nun zog Jörg Haug die Grüne Karte. „Ich bin schier verzweifelt. Am Ende ging es nur noch um unsere eigenen Fehler.“ Bis zur 54. Minute baute der TVM seinen Vorsprung zwar noch einmal auf vier Tore aus (30:26), mit vier Treffern in Folge zog der TSV bis dreieinhalb Minuten vor Schluss aber wieder gleich. Andreas Bender und Philipp Tschürtz trafen dann zum viel umjubelten 32:30, bevor der TSV 42 Sekunden vor Schluss noch einmal auf 32:31 verkürzte und Thomas Müller den TVM letztendlich aufatmen ließ. „Wir wollten vier Punkte aus den letzten drei Spielen und das haben wir geschafft, deshalb gehen wir auch mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, freute sich Jörg Haug.

TV Mundelsheim:

Leonetti, Ernst – Wolf, Bender (4), Tschürtz (3), Mauch (3), Müller (6/1), Kizler (3), Stahl (7/2), Danner (1), Irion (1), Kraft (5).