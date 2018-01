Mundelsheim/Handball Für Jörg Haug ist nach der Rückrunde Schluss

Was genau die Gründe des TV Mundelsheim für die Trennung von Jörg Haug und Sven Bühler sind, dazu möchte sich auch Abteilungsleiterin Heike Eisele nicht öffentlich äußern. „Wir sind trotz der momentan guten Tabellensituation zu dem Schluss gekommen, dass es für das kommende Jahr richtig ist, mit einem neuen Trainer weiter zu machen“, sagt sie lediglich. Wer alles in die Entscheidung mit eingebunden war, möchte Heike Eisele ebenfalls nicht erläutern. Zwar schätze sie Jörg Haug und Sven Bühler menschlich und fachlich sehr. Dennoch glaube man, dass es für die Mannschaft so der bessere Weg sei. „Die Mannschaft wird größtenteils in dieser Konstellation zusammenbleiben und will jetzt alles dafür geben, den Aufstieg in die Württembergliga zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass dies bei den Trainern genauso der Fall ist“, sagt Heike Eisele. Was einen möglichen Nachfolger betrifft, so führe man bereits Gespräche. Einen Termin, bis wann der neue Trainer präsentiert werden soll, gebe es aber nicht.