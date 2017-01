Mundelsheim/Handball Erstes Spiel nach der Weihnachtspause bietet eine große Chance

Damit dies auch weiterhin so bleibt und der TVM die Zähler in der heimischen Käsberghalle behalten kann, gilt es vor allem, die Achse der Fleiner Routiniers Mihailo Durdevic, Ivan Miletic und Kevin Matschke in den Griff zu bekommen. „Wenn wir es schaffen, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen, dann haben wir gute Chancen“, sagt Haug. Das bedeutet: Der TVM muss sicher in der Abwehr stehen und dann mit viel Tempo in die Gegenangriffe kommen. Allerdings gibt es in der Abwehr das Problem, dass Kreisläufer Heiko Michy nach seiner Finger-Operation kurz vor Weihnachten noch vermutlich bis Anfang Februar ausfällt. Er ist neben Philipp Tschürtz ein wichtiger Bestandteil des Mittelblocks bei den Mundelsheimern. Michys Aufgabe, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, werden sich nun voraussichtlich Fabian Kraft und Marco Danner teilen. „Vorne am Kreis auf jeden Fall. In der Abwehr könnte aber auch Hannes Stahl neben Tschürtz im Mittelblock zum Einsatz kommen“, erklärt Jörg Haug.

Neben Michy und dem nach einer Schulter-OP schon seit Monaten außer Gefecht gesetzten Niko Gassner wird der TVM-Trainer auch noch auf Linkshänder Martin Vonthein verzichten müssen. Der hatte sich im Dezember beim Spiel in Leonberg eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen und ist noch nicht wieder einsatzfähig. Das bedeutet, dass die Mundelsheimer im rechten Rückraum zumindest zeitweise improvisieren müssen. Denn Linkshänder Johannes Wolf kommt zwar langsam wieder in Schwung, ist aber sicher noch nicht wieder bei seiner vollen Leistungsstärke angelangt, schon gar nicht über 60 Minuten. „Da wird dann sicher auch Philipp Tschürtz seine Spielanteile im Angriff bekommen, wobei er vorrangig in der Abwehr spielen soll“, erklärt Jörg Haug. Daneben wird wohl vor allem Gerrit Irion als Backup für Wolf agieren.

Trotz dieser Ausfälle: Die Weihnachtspause war „sehr wichtig, um einige kleinere Blessuren auszukurieren“, betont Jörg Haug, dessen Team erst nach Neujahr wieder ins Training eingestiegen ist. „Drei Einheiten diese Woche sind genug. Wir haben ja nicht alles verlernt“, sagt er. Den Beweis will sein Team am Sonntag antreten.