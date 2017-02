Mundelsheim/Handball Einzig der Heimvorteil spricht für den TVM

„Man muss ehrlich und realistisch sein: Außer der Tatsache, dass wir zu Hause spielen, spricht nichts für uns“, räumt Mundelsheims Trainer Jörg Haug ein. „Remshalden ist die Mannschaft, die auch am Saisonende oben stehen wird. Sie sind im Vergleich zu uns in allen Aspekten vorne.“ Insbesondere die Abwehr ist das Prunkstück der Remshaldener. Mit durchschnittlich 25,2 Gegentoren pro Spiel weist der Spitzenreiter hier den besten Wert der Liga auf. „Sie sind da mit ihren großen Leuten allein schon von der Statur her überlegen. Zudem haben sie ein gutes Konterspiel. Da sind wir im Hinspiel innerhalb von zehn Minuten zerlegt worden, weil wir vorne die Fehler gemacht und dann hinten einfache Tore kassiert haben“, erinnert sich Haug an das 24:36 vom Oktober.

Doch natürlich ist auch der SV Remshalden nicht unverwundbar. Zwar hat der Spitzenreiter in der Rückrunde noch keinen Punkt abgegeben. Doch unter den zwei Niederlagen der Hinrunde ist auch eine beim Tabellenvorletzten HSG Schönbuch. „Wir haben natürlich nicht vor, uns abschlachten zu lassen. Aber es müsste beim SV Remshalden schon ganz schlecht laufen und bei uns alles passen, damit wir in diesem Spiel etwas holen können“, weiß Jörg Haug. Also in etwa so, wie es der HSG Schönbuch seinerzeit glückte. Und wenn nicht, dann möchte der TVM-Coach diese Partie als Vorbereitung auf die folgenden Begegnungen nutzen. „Wenn alles gut läuft, können wir da eher was holen. Und es sah ja zuletzt in Bietigheim oder gegen Schwaikheim spielerisch gar nicht so schlecht aus bei uns. Wir haben einfach nur zu viele Chancen vergeben.“