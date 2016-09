Mundelsheim/Handball„Die Tagesform wird entscheidend sein“

Mundelsheim - Drei Spiele sind in der Handball-Württembergliga absolviert. Der TV Mundelsheim kann mit der Ausbeute voll und ganz zufrieden sein. Vergangene Woche verlor das Team von Trainer Jörg Haug zwar mit 21:30 bei der SG Schozach-Bottwartal. „Aber da darf man verlieren“, wie es der Coach so schön ausdrückt. Zumal man zuvor mit zwei Siegen gut in die Saison gestartet war. „Da haben wir Teamgeist gezeigt und hatten auch das nötige Glück“, sagt Haug, der am morgigen Sonntag wieder auf beides hofft. Um 17 Uhr empfängt der TV Mundelsheim dann den TSV Alfdorf/Lorch.

Der Gast ist anders als der TVM mit einer Niederlagenserie in die noch junge Saison gestartet. Nach drei Partien stehen 0:6 Punkte und das Tabellenende. „Das verwundert mich etwas, denn sie haben eine kompakte Mannschaft und einen guten Rückraum“, weiß Jörg Haug, der mitbekommen hat: „Sie hatten etwas Pech und haben zwei Spiele nur knapp verloren.“ Zum Auftakt kassierte der TSV ein 27:28 gegen den VfL Waiblingen, danach gab es ein 31:33 bei der SG BBM Bietigheim II. „Das sind Ergebnisse, bei denen man weiß, dass es auch anders hätte ausgehen können“, so der Mundelsheimer Coach. Erst Recht, da er um die Stärke der Alfdorfer weiß. „Neben dem guten Rückraum, bei dem Armin Bauer als erfahrener Mittelmann die Strippen zieht, haben sie mit Sascha Röhrle einen starken Kreisläufer aus Oppenweiler dazu bekommen. Dominik Sos ist außerdem auf der linken Rückraumseite ein guter Shooter. Da müssen wir gut verteidigen“, mahnt Jörg Haug. In der Abwehr sieht der Trainer sowieso den Schlüssel zum Erfolg. „Die ist ganz wichtig. Vorne müssen wir uns zudem – anders als vergangene Woche in Beilstein – wieder belohnen. Da dürfen wir die Bälle nicht leichtfertig vergeben“, sagt er.

Personell sieht es vor dem Duell jedoch nicht ganz so rosig aus. Haug hat einige angeschlagene Spieler. Johannes Wolf plagt sich seit der Partie gegen Bittenfeld mit Leistenproblemen herum, Adrian König hat sich unter der Woche im Training am Knie verletzt. „Heiko Michy hat außerdem noch Probleme mit seiner Hand, und Hannes Stahl war jetzt zehn Tage weg und kommt untrainiert zum Spiel“, meint der TVM-Trainer. Die Chancen, die Heimpartie zu gewinnen, sieht er deshalb bei 50:50. „Die Tagesform wird entscheidend sein“, glaubt er.