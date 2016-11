Mundelsheim/Handball Die nachfolgenden Spiele haben Priorität

Mundelsheim - Nachdem Aufsteiger TV Mundelsheim mit 8:4 Punkten in die Saison der Handball-Württembergliga gestartet war, da trauten viele ihren Augen nicht. Doch inzwischen hat sich dieser gute Beginn relativiert. Das liegt nicht nur an vier Niederlagen in Folge, die den TVM bis auf Platz zwölf abrutschen ließen, sondern auch an vielen überraschenden Ergebnissen. „Die Liga ist so verrückt. Es gibt eigentlich jede Woche mindestens ein Ergebnis, bei dem man denkt: Das gibt’s doch nicht“, sagt TVM-Coach Jörg Haug vor dem Spiel seines Teams gegen den TSV Schmiden am Samstagabend um 20 Uhr.